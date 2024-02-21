خاص| وفاء عامر سيدة شعبية في "حق عرب".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة وفاء عامر عن شخصيتها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وقالت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" إنها تجسد شخصية سيدة شعبية جادة وقوية تتمتع بالقدرة على المواجهة خلال أحداث المسلسل.

وأوضحت وفاء أن سبب انجذابها للمسلسل هو شخصية البطلة التي اعتبرتها جذابة وملفتة للانتباه، كما أثنت على احترام وتفاني كل من الفنان أحمد العوضي والنجم رياض الخولي في العمل، مشيرة إلى أنهما ينتميان لأجيال مختلفة لكنهما يتشابهان في التزامهما واحترامهما لعملهما، وأعربت عن تأييدها لهذه القيم.

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي، حيث يقدم العوضى دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، وتدور الأحداث داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي، حول كبير المنطقة والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى عطوة، يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حق.عرب حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق، وخلال أحداث العمل، يتورط “فواز” في صراع مع النجم أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح

يظهر النجم رياض الخولي، كـ "تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وليد فواز، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.