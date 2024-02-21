ترددات قناة النهار وقائمة المسلسلات على شاشتها في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يزداد بحث الجمهور عن مسلسلات رمضان 2024 علي قناة النهار، وبدأت الكثيرون في البحث عن تفاصيل وقائمة مسلسلات التى تعرض على الشاشة.

ويقدم دوت الخليج الفني لمتابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسلات رمضان 2024 علي قناة النهار الفضائية.



أعلنت قناة النهار هذه السنة 2024 عن جميع المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات القيمة،

تضم هذه المسلسلات أكبر وأفضل النجوم، ويتم عرض مسلسلات خليجية أيضا على الفتاة، وليس مسلسلات مصرية فقط، وهذه المسلسلات تكون كالآتي:

مسلسل أمير العوامري

المسلسل من بطولة الماهر هاني سلامة بالإضافة إلى خالد صالح، وهذا المسلسل يحكي قصة الصراعات المختلفة بين رجال الأعمال الكبار، وأيضا ما هو معنى جملة الغاية تبرر الوسيلة في هذه الأعمال السيئة في هذا الوسط.

مسلسل فراولة



مسلسل فراولة من بطولة النجمة نيللي كريم بالإضافة إلى الممثل الصاعد مصطفي خاطر، أما عن أحداث هذا المسلسل فهي كوميدية.



المعلم



مسلسل مصري يندرج ضمن الأعمال الاجتماعية، من بطولة الممثل مصطفى شعبان، وسوف يكون في هذا المسلسل تاجر يمك شهير في السوق، ويكون لديه الكثير من الأزمات المالية في حياته، ويواجه الكثير من الصعوبات،.



تعرف على تردد قناة النهار رمضان 2024



تردد قناة النهار دراما على نايل سات

تردد القناة يكون 1178.

بالإضافة إلى أن معدل الاستقطاب الخاص بهذه الفتاة يكون بالاتجاه الأفقي.

كما أصبح معامل تصحيح الخطأ ¾.

أيضا معدل الترميز 27500.

تردد القناة إلى عرب سات

التردد هو 11919.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.