رمضان 2024. الشركة المنتجة لـ "محارب" تكشف عن بوسترات أبطال المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لمسلسل "محارب" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وظهر في البوسترات الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وناهد السباعي،وماجد المصري، ومنة فضالي، وسلوى عثمان، ونيرمين الفقي، وغيرهم.

أحداث مسلسل محارب

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

ويعد ظهور الفنان حسن الرداد، في دراما رمضان 2024 بشكل مختلف، حيث يخوض حسن الرداد في مسلسله الجديد قصة شاب بسيط من الصعيد "عزيز" يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي.

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.

أبطال مسلسل محارب

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.