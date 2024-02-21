نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تتصدر تريند جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وذلك بعد ظهورها الأخير بدار الأوبرا المصرية في أولي ليالي حفلات سعوديةمصرية والتي ظهرت بملامحها الجذابة المميزة والتي وصفها الجمهور أنا مهما كبرت صغير.

مي عز الدين

آخر أعمال مي عز الدين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين المسرحية مسرحية “ زواج اصطناعي” والتي عرضت في موسم الرياض.

أما في الدراما فكانت آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مسلسل “ سوق الكانتو” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسرحية “ زواج اصطناعي”

شارك في بطولة مسرحية “ زواج اصطناعي” الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، الفنان مصطفى غريب، الفنان القدير سليمان عيد، الفنانة إيمان السيد الفنانة دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين والفنانات

أبطال مسلسل “ سوق الكانتو”

شارك في بطولة مسلسل “ سوق الكانتو” الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين والفنان فتحى عبد الوهاب، و الفنانة القديرة سلوي عثمان والفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة مها نصار، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الفنان محمود البزاوى، الفنانة القديرة شيرين، الفنان تامر نبيل، الفنانة ثراء جبيل، الفنان ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس