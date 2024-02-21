نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "آخر مرة قابلتك" لـ هيثم شاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت أغنية "آخر مرة قابلتك" للنجم هيثم شاكر من لفت انتباه الجمهور واستحوذت على عدد كبير من الإشادة والثناء، حيث شارك "هيثم" جمهوره بمقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"جديدي آخر مرة قابلتك، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل".

تعليقات الجمهور على منشور هيثم شاكر



من جانبه، عبّر العديد من المعجبين عن إعجابهم الكبير بأغنية "آخر مرة قابلتك" وبأداء هيثم شاكر الرائع. انهالت التعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بقدرته على إحياء الأغاني الرومانسية بأسلوبه الخاص والمميز.

وقد أشار البعض إلى أن أغنية "آخر مرة قابلتك" تشكل إضافة قوية لتراث هيثم شاكر الفني، وأنها تحمل في طياتها العديد من العواطف والمشاعر التي يمكن للجمهور التعايش معها. كما أشاد البعض بالكلمات الرقيقة والمؤثرة التي تميزت بها الأغنية، معتبرين أنها تعبر عن تجربة حب حقيقية ومؤلمة يمكن للكثيرين التعرف عليها.

يعد هيثم شاكر واحدًا من أبرز الفنانين في العالم العربي، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على مدار مسيرته الفنية التي امتدت لعقود. ومن خلال أغنية "آخر مرة قابلتك"، يؤكد شاكر مرة أخرى قدرته على الابتكار وتقديم الأعمال الموسيقية ذات الجودة العالية التي تلامس القلوب.



آخر أعمال هيثم شاكر



والجدير بالذكر آخر أعمال هيثم شاكر أغنية "بشوف عيونك" من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي،

كما طرح أيضا ً أغنية "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى.