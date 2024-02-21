نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يفوتك.. تردد قناة "mbc العراق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد بحث الجمهور، عن قناة “ام بي سي العراق” التي تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية، إلى جانب الأفلام.



كما تقدم البرامج الترفيهية وأيضًا الدينية التي تساهم في غرس القيم والمبادئ الإسلامية، وتحرص القناة على تقديم البرامج الأسرية للمرأة العراقية.



كما تركز على ثقافة المجتمع العراقي، من خلال المحتوى المتنوع، إلى جانب اهتمامها بتقديم البرامج العربية المتعددة والمختلفة، مما جعل لها نصيب من الشهرة في عالم القنوات الفضائية.



تردد قناة mbc العراق



تقوم إدارة قناة MBC العراق بإجراء العديد من التحديثات على ترددها، لتوفير تجربة المشاهدة الممتعة، وجودة صوت وصورة عالية، دون انقطاع للبث أو التشويش،



ولكي تصل إلى متعة المشاهدة لأقوى المسلسلات لشهر رمضان، ينبغي عليك أن تتعرف على بيانات تردد قناة mbc العراقية، وقد جاء على النحو التالي.

تردد قناة mbc العراقية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة/ 12226.

معدل الاستقطاب/ 27500.

معدل الترميز/ أفقي.

معامل تصحيح الخطأ/ 5/6



تردد قناة MBC العراق على عرب سات

تردد القناة/ 11862.

معدل الترميز/ 27500.

معدل الاستقطاب/ أفقي.

معامل تصحيح الخطأ/ 5/6.

