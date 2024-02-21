نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة.

ويشارك الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "إمبراطورية ميم" وهو ينتمي إلى الدراما الإجتماعية وتدور أحداث في إطار تشويقي.

أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول أب يتمرد أولاده عليه، ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل شخصيات مسلسل "إمبراطورية ميم"

كشف فريق عمل مسلسل “إمبراطورية ميم” تفاصيل الشخصيات التي يؤدوها ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد سلامة، وهو مأخوذ عن قصة قصرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024.

يقوم بدور الأب مختار أبو المجد الفنان خالد النبوي، والابنة الكبرى منى مختار أبو المجد تقوم بدورها هاجر السراج، أما الابن الأكبر مروان مختار أبو المجد يقوم بدوره نور النبوي، أما مايان السيد تقوم بدور مادي أبو المجد، وفي دور مايا مختار أبو المجد تم اختيار إلهام صفي الدين لتقوم بالدور.

تفاصيل رواية "إمبراطورية ميم" الأصلية لـ إحسان عبد القدوس

وحملت الرواية الأصلية اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.ش