نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الجنايني عن نجاح "الحريفة": الشباب نجحوا سوا علشان حبوا بعض.. وكزبرة شاطر جدا بالفطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المنتج طارق الجنايني ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

وتحدث طارق الجنايني، أن أهم أسباب نجاح تجربة فيلم "الحريفة" لدعاء والدته، قائلا: "اللي والدته راضية عنه يمشي على الميه مقتنع بده جدا هي بتدعمني جدا وده شيء متأكد منه".

طارق الجنايني: معانا إسكربت حرفي ومخرج شاطر جدا

أضاف: "معانا إسكربت حرفي ومخرج شاطر جدا خلق حالة مابين الناس وكلهم كانوا أصحاب أوي وبالتالي تخلصنا من مشا الشغل والتصوير بالعكس من قبل أن نبدأ تصوير والناس بقت أصحاب داخل الكادر وخارجه وده إنعكس على الشاشة أمام الجمهور".

واستكمل حديثه: "الشباب دول لو مكنوش حبوا بعض مكنوش نجحوا سواء نور النبوي الأكثر خبرة بينهم و"غزي" لم يبخل على أحد من الجدد بأي تجربة أو معلومة".

وتحدث طارق الجنايني رأية في أحمد خالد "كزبرة" قائلا: شاطر جدا بالفطرة وتقريبا مايعرفش هو أد إيه شاطر رغم أنه كان عنده في البداية ثقة كبيرة في نفسه وينطبق الأمر على عبد الرحمن محمد".

أبطال فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون من النجوم، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.