نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مسلسل غالية البقمية الموسم الرمضاني 2024.. دراما الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار نحو الإنتاجات الدرامية السعودية التي تستعد لاستقبال المشاهدين في هذا الوقت المبارك.

يتألق مسلسل "غالية البقمية" كنجم لامع في سماء الدراما السعودية، حيث يقدم قصة فريدة ومشوقة.

المسلسل يستعرض سيرة الأميرة السعودية غالية البقمي وبسالة التي أدت إلى إجبار جيوش الدولة العثمانية الأتراك على مغادرة الدولة السعودية الأولى بعد تعرضهم للهزيمة.

يتألف طاقم الأبطال من إلهام علي، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، ورشيد عساف، فيما يندرج المسلسل تحت نوعية الدراما التاريخية. السيناريو والإخراج لم يتم الكشف عنهما بعد.

من المقرر أن يبصر النور في شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م، ليضيف جوًا من الإثارة والتشويق للمشاهدين خلال الليالي الرمضانية. سيتم نقله عبر عدة قنوات تلفزيونية سعودية بارزة، وسيكون للجمهور فرصة مميزة للانغماس في أحداث "غالية البقمية" عبر شاشات التلفزيون في هذا الشهر المبارك.