مسلسلات رمضان 2024 السوري.. اعرف قصة مسلسل بين أهلي

أحمد جودة - القاهرة - دراما المجتمع الشامي

في موسم رمضان المقبل من العام 2024، ينتظر الجمهور بشوق وحماس مسلسل "بين أهلي"، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المتوقعة والملفتة في السباق الرمضاني. يتوقع أن يحقق هذا العمل الدرامي نجاحًا كبيرًا، حيث يقدم قصة مشوقة تستند إلى حقبة الأربعينات في سوريا، ملامسًا الحب والطمع والانحلال في سياق اجتماعي معقد.

المسلسل يبرز بطاقم نجومي يجمع أيمن زيدان، صفاء سلطان، عبد الفتاح المزين، مديحة كنيفاتي، ورامي أحمر، تحت إخراج تامر إسحاق، وعودة المؤلف البارع فؤاد شربجي بعد غياب دام لعقدين من الزمن.

"بين أهلي" يقدم رؤية فنية للمجتمع الشامي في تلك الفترة التاريخية، حيث يستعرض مشاهد من مدن مثل القدس وبيروت، مستخدمًا بيتًا داخل إحدى الحارات كرمز للتاريخ والتحولات الثقافية.

موعد عرض المسلسل

موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن يكون إضافة قيمة للمشهد الدرامي الخليجي، يعكس فيه تفاصيل دقيقة لتلك الحقبة الزمنية.

بفضل قصته المثيرة وأداء نجومه البارعين، يتوقع أن يلقى "بين أهلي" استحسانًا كبيرًا ويسهم في تحفيز حوارات حول قضايا اجتماعية وثقافية مهمة.