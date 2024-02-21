القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات خليجية - عربية 2024.. مسلسل ع أمل وموعد عرضه على هذه المنصة.. طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “ع أمل” والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

والمسلسل من بطولة الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، وإخراج: رامي حنا، وتأليف: نادين جابر.

ويقدم المسلسل قصة اجتماعية من صلب الواقع، بأسلوب درامي مشوّق، وتؤدي بو غصن في مسلسل "ع أمل" شخصية يسار، والتي شوقت الجمهور لها في وقت سابق من خلال جلسة تصوير نشرتها عبر حساباتها على السوشال ميديا. العمل من تأليف نادين جابر، إخراج رامي حنا، وإنتاج جمال سنان، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب بو غصن، عدد من النجوم السوريين واللبنانيين منهم "مهيار خضور، بديع أبو شقرة، عمار شلق".