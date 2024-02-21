نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عمر من كواليس تصوير "مسار إجبارى": "أنا مزاجنجى فى شغلى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC مقطع فيديو يستعرض لقطات من كواليس تصوير مسلسل "مسار إجباري"، ويضم الفنان عصام عمر وهو يتحدث عن تجربته في تصوير العمل الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال عصام عمر:" اسمي علي فى المسلسل، وميكس بين شرير وطيب"، متحدثًا عن مهنته قبل التمثيل قائلًا: "اشتغلت فى قهوة بلدي"، وتابع: "أنا مزاجنجي في شغلي، وبقول لأي حد مجبر على أى حاجة إنه يمشى ويختفى".

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.