نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل ولاد بديعة.. القصة والأبطال في دراما شعبية بنكهة شامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدراما السورية تظل رمزًا للقوة والتألق على الساحة الفنية، حتى وسط التحديات الصعبة التي تواجهها هذه الصناعة في ظل الظروف الراهنة. تمكنت من ترسيخ حضورها بإقدام وإصرار، حيث تثبت أنها قادرة على المنافسة بشكل شرس وتقديم قصص واقعية تلامس تجارب الجمهور على جميع الأصعدة.

قصة مسلسل ولاد بديعة

تدور أحداث المسلسل حول “بديعة” الأرملة التي تُربي خمسة أبناء بمفردها في أحد أحياء دمشق الشعبية، و”سكر” الابنة الكبرى، طالبة طب طموحة، و”مختار” الابن الأكبر، خريج حقوق يبحث عن عمل، و”شاهين” و”ياسين” التوأمان، أحدهما صحفي والآخر فنان.

يواجه كل من الأبناء تحديات مختلفة في حياتهم الشخصية والمهنية، ويحاولون تحقيق أحلامهم وسط ظروف صعبة فـ”سكر” تواجه صعوبات في دراستها بسبب قلة المال، و”مختار” يعاني من البطالة، و”شاهين” يُجبر على ترك العمل بسبب الحرب، بينما يواجه “ياسين” صعوبات في مسيرته الفنية.

طاقم العمل ولاد بديعة

في مسلسل "ولاد بديعة"، تقف الفنانة "سلافة معمار" على رأس الطاقم الفني، حيث تؤدي دور "بديعة"، الأم القوية التي تواجه التحديات بشجاعة في سبيل تربية أبنائها. يشارك في هذا العمل نخبة من الفنانين السوريين، منهم "يامن الحجلي"، "محمود نصر"، "تولين البكري"، "رنا شميس"، و"عبد الهادي الصباغ". ويتولى المخرج السوري الشهير "رشا شربتجي" إخراج هذا المسلسل، والتي اشتهرت بأعمالها الدرامية الناجحة مثل "غزلان في غابة الذئاب" و"الهيبة".

بالنسبة للقناة الناقلة، فإن مسلسل "ولاد بديعة" سيعرض على شاشة قناة "MBC" خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024. يأتي هذا في إطار المنافسة الشديدة بين القنوات والمنتجين لتقديم أعمال تلفزيونية مميزة، بهدف جذب الجمهور وتحقيق نجاح كبير في هذا الشهر المبارك.



