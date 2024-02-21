نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة "كانون".. مسلسلات رمضان 2024 سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك مسلسل "كانون" السوري في السباق الرمضاني لعام 2024، حازٍ على انتباه الجماهير بفضل تشكيلته المميزة من النجوم السوريين، والتي تضمّ سمر سامي، مهيار خضور، بسام كوسا، سلمى المصري، ميلاد يوسف، هبة نور، وغيرهم.

العمل، الذي كان مؤجلًا من رمضان العام الماضي، يعرض صراعًا ملحميًا بين الخير والشر، حيث يتجلى هذا الصراع من خلال تصوّر كل فرد لطريقة تحقيق العدالة وفقًا لرؤيته الشخصية.

"كانون" يرصد واقع المجتمع السوري بشمول، يقدّم لنا شخصية "كانون" التي يؤديها النجم مهيار خضور، ويتناول التفاصيل الدقيقة لحياة شريحة كبيرة تعيش في هامش المجتمع، مع التركيز على التحولات الاجتماعية الناتجة عن آثار الحرب.

المسلسل الذي يتألف من 30 حلقة يستكشف حياة هذه الشريحة المهمشة في الشارع السوري، مع التركيز على نشاطاتها غير القانونية، مثل تزوير العملات وتجارة المخدرات في "سوق الحرامية" في دمشق، والذي يشكل مصدرًا رئيسيًا لأحداث المسلسل.

"كانون" يحمل توقيع المؤلف علاء مهنا، ويخرجه إياد نحاس، ويعد إضافة قوية إلى المشهد الدرامي في رمضان 2024.