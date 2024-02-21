نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات خليجية - عربية 2024/1445.. قصة مسلسل مال القبان وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ساحة المسلسلات الخليجية والعربية لموسم رمضان 2024، يبرز مسلسل "مال القبان" كواحد من الأعمال المترقبة. يروي المسلسل قصة مشوقة تتناول أحداثًا مثيرة ومشوقة، مع إلقاء الضوء على جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الخليجي.

تأتي هذه الأعمال الدرامية لتلبية توقعات الجماهير، حيث يترقب الناس بفارغ الصبر موعد عرض مسلسل "مال القبان"، الذي يعد جزءًا من العروض المميزة لهذا العام. من المتوقع أن تقدم الحكاية الفريدة والأداء الاستثنائي للممثلين تجربة مشوقة ومميزة للمشاهدين.

سيكون لمسلسل "مال القبان" موعد عرض خاص في شهر رمضان 2024، ليضيف قصة مشوقة ومثيرة إلى سجل الإنتاج الدرامي في هذا الوقت المبارك. يمكن للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة المسلسل عبر العديد من القنوات التلفزيونية الرائدة، التي ستنقل أحداثه وتتيح للجماهير التمتع بمشاهدة هذا العمل الرائع.

وبدأ البحث يتزايد بشكل مستمر عن شخصية سلاف فوخراجي هل تقوم بدور طيب أم شرير ومن هم أبطال العمل.

ويقدم "دوت الخليج الفني" لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل "مال القبان"

وكانت كشفت سلاف فواخرجي، في وقت سابث عن البوستر الرسمي لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "مال القبان"، شاركت جمهورها بصورة البوستر ظهرت عليه منفردة مرتدية ملابس سوداء، تناسبت مع أجواء البوستر الذي خيم عليه الغموض، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

قصة مسلسل مال القبان وأبطاله

يُعدّ مسلسل "مال القبان" من الأعمال المؤجلة من رمضان الماضي، حيث من المقرر أن ينافس ضمن دراما رمضان 2024.

وتدور أحداثه حول العديد من القصص الاجتماعية بالحياة السورية الحقيقية التي توضح الوضع الذي يعيشه الشعب السوري في الوقت الحالي والمشاكل والأزمات التي يواجهها بحياتهم اليومية.

أبطال مسلسل مال القبان

ويضم مسلسل مال القبان عدد من النجوم وهم بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.