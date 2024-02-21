نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش: شخصيتى في "مسار إجبارى" لا تشبهنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد داش، إن شخصية حسين التي يجسدها في مسلسل "مسار إجباري"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، لا تمثله بالكامل.

وأشار خلال مقطع فيديو نشرته صفحة "DMC دراما، إلى أن شخصيته في العمل ليست شريرة كما يبدو.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.