نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم مي عز الدين.. نجوم يرفعون شعار "أنا مهما كبرت صغير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وموقع التغريدات تويتر سابقًا (x) حاليًا وذلك بعد ظهورها المميز رافعة شعار أنا مهما كبرت صغير بدار الأوبرا المصرية وذلك في أولي حفلات ليالي سعودية مصرية.

وأشعلت مي عز الدين بجمالها الجذاب وملامحها الثابتة منذ ظهورها في التليفزيون فلم يتغير شكلها مثل ما كانت عليه في مسلسل “ الحقيقة والسراب” وغيره.

مي عز الدين

ولم تكن مي عز الدين فقط التي رفعت هذا الشعار فظهر عدد آخر بملامح ثابتة لما تتغير منذ مر السنين وأبرزهم عمرو دياب وآمال ماهر وشيرين عبد الوهاب وغادة عادل وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

آمال ماهر

شيرين

اخر أعمال مي عز الدين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين المسرحية مسرحية “ زواج اصطناعي” والتي عرضت في موسم الرياض.

أما في الدراما فكانت آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مسلسل “ سوق الكانتو” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسرحية “ زواج اصطناعي”

شارك في بطولة مسرحية “ زواج اصطناعي” الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، الفنان مصطفى غريب، الفنان القدير سليمان عيد، الفنانة إيمان السيد الفنانة دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين والفنانات

أبطال مسلسل “ سوق الكانتو”

شارك في بطولة مسلسل “ سوق الكانتو” الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين والفنان فتحى عبد الوهاب، و الفنانة القديرة سلوي عثمان والفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة مها نصار، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الفنان محمود البزاوى، الفنانة القديرة شيرين، الفنان تامر نبيل، الفنانة ثراء جبيل، الفنان ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس