فن ومشاهير

رمضان 2024.. تعرف على القائمة الكاملة للنجوم الغائبين عن السباق الرمضاني (تقرير)

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القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 وتشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والمسلسلات ذات الـ 30 حلقة.

 

ومثلما يشارك العديد من النجوم الكبار في السباق الرمضاني 2024 يغيب آخرون عنه، فيما أوضح كل فنان سبب غيابه.

 

ويستعرض "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الفنانين الغائبين عن السباق الرمضاني لهذا العام:-

 

يسرا

 

كشفت الفنانة يسرا عن غيابها عن السباق الرمضاني في تصريحات صحفية قائلة: “حاليا بيتعرض لي مسلسل “ روز وليلى” مع نيللي كريم ومحقق نجاح كبير جدا ومش ملاحقة أعمل حاجة تانية”.

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محمد رمضان

 

كما يغيب النجم محمد رمضان، عن مسلسلات رمضان 2024 هذا العام، وذلك بعد التأكد من عدم جاهزية سيناريو مسلسل "جعفر العمدة 2" وعدم الانتهاء من كتابته، ليتم تأجيل المشروع لرمضان 2025.

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عمرو سعد

 

ويغيب الفنان عمرو سعد، عن مسلسلات رمضان 2024 بعد آخر تجاربه الفنية مسلسل "الأجهر" الذي عرض في رمضان 2023.وأكد عمرو سعد، خبر خروجه من موسم رمضان 2024، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان ٢٠٢٤ ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار ٣ سنوات متتالية".

 

وأضاف: "إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٥ مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC"

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عادل امام 

 

يواصل النجم الكبير عادل إمام، غيابه عن مسلسلات رمضان 2024 منذ عام 2020 بعد تجربته الدرامية الأخيرة بمسلسل "فلانتينو".

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منة شلبي

 

تغيب الفنانة منة شلبي، عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2024 بعد تجربتها الدرامية بمسلسل "تغيير جو" الذي عرض في دراما رمضان 2023.وأكدت منة شلبي غيابها عن رمضان 2024، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز "جوي أوردز"، قائلة: "مش هشارك في رمضان السنة دي هكون إجازة سنوية، ولكن بحضر لأفلام جديدة".

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ياسمين عبد العزيز

 

تأكد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مسلسلات رمضان 2024، وتأجيل مشروعها الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التسويقية لضيق الوقت.

 

يأتي غياب ياسمين عبد العزيز، عن دراما رمضان 2024 بعد تجربتها الأخيرة بمسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان 2023.

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يوسف الشريف

 

يغيب الفنان يوسف الشريف، عن دراما رمضان 2024 بعد تأجيل تصوير مسلسله "الراكون" لموسم رمضان 2025، وهو من تأليف إنجي علاء.

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أحمد عز

 

كما يغيب الفنان أحمد عز، عن مسلسلات رمضان 2024، بعدما أكد الخبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس"، قائلا: "أنا حاليا في الرياض لأقدم تجربة جديدة من فيلم (أولاد رزق)، وهناك أيضا فيلم آخر جديد في القاهرة، وفي الغالب لن أستطيع اللحاق والمشاركة في عمل درامي لرمضان المقبل بسبب ضيق الوقت".

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منى زكي

 

وأكدت الفنانة منى زكي، غيابها عن مسلسلات رمضان 2024 بعد نجاحها في مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في دراما رمضان 2023.وقالت منى زكي، في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن آخذ إجازة، لم أقدم مسلسلين في عامين متتاليين، وقررت الابتعاد هذا العام بسبب التركيز على نص جيد سأقدمه كما أنني أحتاج إلى الراحة".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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