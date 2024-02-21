نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يتصدر تريند جوجل.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد فؤاد تريند جوجل وذلك بعد ظهوره الأخير برفقة الفنان مي عز الدين بدار الأوبرا المصرية وظهورهما بلقطات رومانسية.

وأعادت الصور التي ألتقطها الثنائي لأذهان الجمهور ذكريات فيلم “ رحلة حب ” بعد ٢٣ عاما من طرحه.

محمد فؤاد ومي عز الدين

آخر أعمال محمد فؤاد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية “ معاك من أول يوم ” الذي طرحها منذ ٦ أشهر عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية “ معاك من أول يوم”

من أول يوم جيت الدنيا

وأنا عيني عليك ثانية بثانية

أنا جنبك دايمًا أنا سندك

هافضل سندك ضهر بيحميك

ولما كبرت شوية شوية

أنا كنت بشيلك في عينيا

ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني

أو تندهلي وأنا مستنيك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك

أيام صعبة وأيام أحلى

مع بعض أحنا مشينا الرحلة

أنا كنت معاك خطوة بخطوة

عايزك أقوى ما أنا قوتي بيك

من أول يوم حسيت تعبك

أنا كنت معاك واقف جنبك

أنا عمري ما غمضت عينيا حتى شوية

من خوفي عليك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك