اعتقال نجم "قراصنة الكاريبي" بتهمة الاعتداء في نيويورك

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي كيفن ماكنالي للاعتقال في مدينة لوس أنجلوس بتهمة الاعتداء.

ووفق ديلي ميل، تم الافراج عن ماكنالي البالغ من العمر 67 عام، بعد تغريمه ما يصل لـ 40،000 ألف جنيهًا إسترليني، مع احتمالية خضوعه لمحاكمة مستقبلًا.

وكان قد هدد عدد كبير من متابعي سلسل قراصنة الكاريبي بمقاطعة السلسلة بعد الإعلان عن نية ديزني لاستبدال جوني ديب بممثلة شابة صاعدة في مستقبل السلسلة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، اختارت ديزني ممثلة شابة من نجوم مسلسل "ذا بير"، لتكون نجمة الأجزاء المقبلة من قراصنة الكاريبي.

وعلى العكس استكمالًا لموجة المصالحة التي ينعم بها حاليًا جوني ديب وسط أجواء الترحيب به من جديد في هوليوود، عاد للمشاركة في حملة دعائية جديدة بعد 8 سنوات على آخر حملة دعائية يقوم بها لنوع عطور ديور.

وتقول "ديلي ميل"، أن الحملة الدعائية الجديدة، اعلنت عنها علامة ديو باسم رسمي The Call Of The Blazing Sun.

أحدث أفلام "ديب"

وكان قد عاد جوني ديب من جديد للسينما، عبر فيلم جديد بعنوان Jeanne du Barry، تدور أحداثه التاريخية في إطار من السيرة الذاتية.

والفيلم الجديد للنجم جوني ديب Jeanne du Barry، هو فيلم سيرة ذاتية يجسد به ديب دور الملك لويس السادس عشر.

الفيلم من إخراج مايوين ويشارك في بطولته، مخرجته مايوين في دور مادام دو باري، وبينيامين لافيرني، ولويس جاريل، وبير ريشار، وميلفيل بوبو، وباسكال جريجوري.

عودة بعد غياب

ويترقب عشاق النجم الكبير جوني ديب عودته المرتقبة لعالم السينما، بعد سنوات قضاها بعيدًا عن الأضواء، بسبب تعرضه للنبذ من صناع السينما في هوليوود بسبب قضية طلاقه من أمبر هرد التي استمرت لعدة سنوات.

هذه القضية، كتبت فصولها الأخيرة خلال عام 2022، بعد حصل النجم جوني ديب على حكم نهائي بتعويض مستحق على أمبر هرد، مقابل الوضع الذي وجد به جوني ديب نفسه بسبب تشهير أمبر هرد به.

والحكم القضائي الذي أنهى النزاع بين الثنائي، حصل من خلاله جوني ديب على تعويض ضخم بقيمة 8 ملايين دولار.