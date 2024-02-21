نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. محمد رياض ينتهي من تصوير مشاهده الخارجية في مسلسل "تل الراهب" بالعين السخنة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج سمير عبد الباسط لـ "دوت الخليج الفني "أن الفنان محمد رياض انتهى من تصوير مشاهده الخارجية من مسلسل "تل الراهب "بالعين السخنه، وجمعته تلك المشاهد بالفنانين هبة عبد العزيز وعماد رشاد.



وعادت أسرة العمل مباشرة إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

أبطال مسلسل “تل الراهب”



مسلسل “تل الراهب” بطولة محمد رياض، آيتن عامر، عماد رشاد، طارق عبد العزيز، هبة عبد العزيز، دارين حداد، محسن منصور، مي القاضي، أحمد فؤاد سليم، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، شيرين، عبد الرحيم حسن، ناصر سيف، أحمد عبدالله محمود، وهو من تأليف طارق بركات ومن إخراج عادل الأعصر، إنتاج سمير عبد الباسط.

آخر أعمال محمد رياض



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رياض هو مسلسل المداح الجزء الثالث بطولة الفنان حمادة هلال، وقدم خلال أحداث العمل شخصية هايم المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح، وضم العمل كوكبة من نجوم الفن، منهم: لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوفي، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، خالد زكي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.



