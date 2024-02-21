سرقات داخل منزل فريد شوقي، وابنته تعبر عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي -

قامت ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي بالنشر عبر موقع التواصل الاجتماعى ( انستاجرام) للتعبير عن غضبها لسرقة منزل والدها بالعجوزة مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لحدوث مثل هذا الأمر، وكان الشئ المسروق هو عبارة عن لوحة نحاسية منقوش عليها عبارة ( هنا عاش الفنان فريد شوقي)، ظنت الابنة في البداية أنها وقعت ولكن سرعان ما تداركت الأمر من خلال مسامير اللوحة المخلوعة، ولم تكن هذه المرة وليدة الصدفة بل سبقها سرقة غطاء البلاعات والتكييف وصندوق القمامة، واصفة العجوزة بأنه حي غير مؤتمن للعيش فيه.