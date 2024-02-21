فن ومشاهير

سرقات داخل منزل فريد شوقي، وابنته تعبر عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

قامت ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي بالنشر عبر موقع التواصل الاجتماعى ( انستاجرام) للتعبير عن غضبها لسرقة منزل والدها بالعجوزة مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لحدوث مثل هذا الأمر، وكان الشئ المسروق هو عبارة عن لوحة نحاسية منقوش عليها عبارة ( هنا عاش الفنان فريد شوقي)، ظنت الابنة في البداية أنها وقعت ولكن سرعان ما تداركت الأمر من خلال مسامير اللوحة المخلوعة، ولم تكن هذه المرة وليدة الصدفة بل سبقها سرقة غطاء البلاعات والتكييف وصندوق القمامة، واصفة العجوزة بأنه حي غير مؤتمن للعيش فيه.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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