فشل Madame Web يدفع سوني للتراجع عن طرح أجزاء أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - أدى فشل فيلم Madame Web على مستوى شباك التذاكر، لتراجع شركة سوني المنتجة للفيلم عن خططها للعمل على أجزاء أخرى قادمة من العمل.

ووفق ديلي ميل، الإيرادات المتواضعة التي حققها الفيلم في شباك التذاكر دفعت سوني للتراجع عن خطط العمل على سلسلة أجزء من هذا الفيلم النسائي.

جاء أول رد فعل من داكوتا جونسون حول ردود الفعل الناقدة لفيلمها الجديد Madame Webb صادمة، حيث اعترفت بأنها لم تشاهد الفيلم حتى الآن.

ذلك بعد أن وجه سؤال لداكوتا حول رأها فيما جاء في ردود فعل النقاد السلبية على الفيلم المطروح ضمن عالم أفلام سبايدر مان.

وكانت قد بدأت النجمة داكوتا جونسون حملتها الترويجية لفيلمها الجديد المنتظر الذي تقتحم به رسميًا عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

وانطلاقه الحملة الترويجية كانت من خلال حضورها كضيفة في برنامج التوك شو The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمي كيمل للحديث عن الفيلم.

تفاصيل عن الفيلم

والنسخة الجديدة من الفيلم، هي نسخة معادة من عمل سينمائي حمل العنوان نفسه طرح في عام 2000.

والنسخة الجديدة من الفيلم، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، بجانب شون بن وداكوتا جونسون، هم نجمة افام حرب النجوم ديزي ريدلي، وماركز آي جونزاليس.

مشاريع قادمة

ةحاليًا، تواصل النجمة داكوتا جونسون تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشتق أحداثه من عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة عدد من أبطال العمل.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.