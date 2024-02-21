انت الأن تتابع خبر زوجة الفنان الكويتي "عبدالله الرويشد" تكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت زوجة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى .

وقالت: الحمد لله على كل حال، وعبدالله بخير، والحمد لله عدَّت على خير، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وكل الأمور تمام، وسيغادر مستشفى جابر، وكل الشكر للأطباء والطاقم الطبي على رعايتهم، وشكراً لكل من سأل واتصل. بحسب "الأنباء الكويتية".

والجدير بالذكر، دخل الفنان المستشفى قبل عدة أيام وسط أنباء عن تعرضه لجلطة تم تداركها في بداياتها وإذابتها قبل تفاقم الأمور للأسوأ.