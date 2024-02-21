نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك ويلبرج وسيمو ليو يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم Arthur the King في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم مارك ويلبرج بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Arthur the King في حضور إعلامي وجماهيري كبير في مدينة لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يشارك في بطولته الفنان الشاب "سيمو ليو"، الذي اشتهر مؤخرًا بمشاركته في عالم مارفل السينمائي.

أدلى النجم جورج كلوني للمرة الاولى بتصريحات بشأن رفض الثنائي مارك ويلبرج وجوني ديب، الانضمام لأبطال فيلمه الناجح "أوشنتز إيلفن".

هذ الفيلم الذي طرحت منه سلسلة مكونة من ثلاث أجزاء، احتفل كلوني مع المخرج ستيفن سودبربريف بذكرى طرحه ضمن فعاليات مهرجان TCM Classic Film Festival السينمائي الدولي.

وصرح كلوني في حوار أجراه مع مراسل مجلة "انترتيمنت ويكلي بالمهرجان، أنه يعتقد أن الثنائي ندما على الأمر لعدم انضمامها للفيلم بعد نجاحه الكبير.

عودة للسينما

وكان قد ظهر النجم براد بيت برفقة النجم جورج كلوني في موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد الذي سيشهد تعاونهما معًا من جديد للمرة الأولى منذ ظهورهما معًا في ثلاثية Ocean's Eleven.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات ظهر بها الثنائي في موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد الذي سيحمل عنوان Wolves وتنتجه شركة أبل.

تعاون جديد بين بيت وكلوني

والثنائي براد بيت وجورج كلوني، عرفوا من ضمن أبرز الصداقات في عالم سينما هوليوود، كما سبق لهم الاجتماع في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية كان أشهرها سلسلة أفلام Ocean's Eleven.

هذه السلسلة المكونة من ثلاث أجزاء، شارك في بطولتها بجانب جورج كلوني وبراد بيت، نجوم كبار كان منهم جوليا روبرتس، ومات ديمون، وأندي جارسيا وبيرني ماك، وكيسي أفليك.