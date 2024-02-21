مايكل كيتون يكشف تفاصيل العمل على جزء ثاني من Beetlejuice

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث النجم مايكل كيتون عن تجربته في تصوير مشاهد الجزء الأول من فيلمه الكلاسيكي الناجح Beetlejuice.

ووفق ديد لاين، قال كيتون أن العمل على جزء ثاني من الفيلم جاري حاليا، وأوضح أنه كان يتمنى لو أن الفيلم في جزئه الثاني لم يعتمد في صناعته على المؤثرات البصرية CGI بشكل كبير.

ومن ضمن الأفلام التي يطرح لها أجزاء ثانية في المستقبل، الذي تم به الكشف نية طرح نسخة سينمائية حية من الفيلم، أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الناجح Moana.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الإعلان عن طرح الجزء الثاني من الفيلم جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة ديزني المنتجة للفيلم.

وتستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة "ريتشل زيجلر، لتقوم بأداء شخصية "سنو وايت" في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي.

ووفق موقع "ديد لاين" قامت شركة ديزني بنشر صورة جديدة حصرية من الفيلم، قبل طرح اعلانه الترويجي، رغم ما أحيط به من انتقادات لاختيار بطلة له لا تبدوا مناسبة للدور.

فيلم يواجه انتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في ادوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي أقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم أعمالها السينمائية الحية.

جديد أخبار ديزني

استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في إنتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.

وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز أثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.