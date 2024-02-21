انت الأن تتابع خبر فيديو لهيفاء وهبي وهي تجلس في أحضان معجبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة اللبنانية هيفء وهبي بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تجلس في أحضان إحدى المعجبات خلال إحياء حفلًا فنيًا في دبي.



وفي التفاصيل، ظهرت هيفاء وهبي في الحفل بجمبسوت ضيق أظهر رشاقتها، وانتشرت فيديوهات من الحفل حيث ظهرت هيفا ترقص بانسجام على إيقاع أغنياتها.



كما بدت هيفاء في الفيديو وهي تجلس في أحضان إحدى المعجبات وكأنها تستريح خلال الحفل .



الأمر الذي أثار استفزاز الجمهور بسبب تصرفاتها التي تعدت كل الحدود على حد تعبيرهم .