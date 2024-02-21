انت الأن تتابع خبر حالة من الجدل بعد الإعلان عن برنامج حمو بيكا الرمضاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد مغني المهرجانات المصري، حمو بيكا، ومواطنته الإعلامية سارة خليفة، لتقديم برنامج فني اجتماعي في شهر رمضان المقبل على شاشة قناة "هي" الفضائية، يحمل اسم "سارة وبيكا أو بيكا وسارة".



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد كشف قناة "هي" عن البرومو الدعائي الأول للبرنامج الذي سيقدمه مطرب المهرجانات حمو بيكا مع الإعلامية سارة خليفة في رمضان 2024.



وكشف إيهاب جلال، رئيس قناة "هي" الثلاثاء، عن تفاصيل التجربة الإعلامية الأولى لـ"بيكا"، حيث نشر على حسابه بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو قصير، للبوستر الرسمي للبرنامج، وعلق قائلاً: "قريباً في رمضان علي قناة هي".



وظهر "بيكا" في البوستر الدعائي وهو يرتدي قبعة رأس ويحمل في يده مسدساً، ليترك الجمهور في حيرة من أمرهم حول طبيعة البرنامج الذي سيقدمه مطرب المهرجانات المثير للجدل.



وكشف مصدر من داخل قناة "هي" في تصريحات خاصة لـ"رائج"، كواليس أول تجربة تلفزيونية لحمو بيكا، حيث أكد أنه يستضيف رفقة سارة خليفة العديد من الفنانين والمشاهير والرياضيين في سلسلة من اللقاءات المسلية طوال شهر رمضان.



فيما قالت الإعلامية سارة خليفة: "البرنامج هيكون فيه حوارات ومواقف وتحديات وألعاب ومسابقات وجوائز، وهيكون فيه تفاعل كبير مع المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنحاول نوصل لكل الناس بطريقة بسيطة وممتعة".



وكانت قناة "هي" قد أعلنت عن البرنامج قبل أيام، في فيديو ترويجي نشرته على موقع "يوتيوب"، وظهر فيه حمو بيكا وسارة خليفة وهما يتحدثان عن فكرة البرنامج ومضمونه وضيوفه، واعدين الجمهور بالمتعة والمرح والمفاجآت .