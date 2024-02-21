انت الأن تتابع خبر رسالة خاصة من مي عز الدين لتركي آل الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة المصرية، مي عز الدين عن امتنانها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وللدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، على تنظيم حفل "ليالي سعودية مصرية" الذي أحياه عدد من نجوم الغناء أمس الأول، بدار الأوبرا المصرية.



ونشرت مي عز الدين على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" صورة تجمعها بتركي آل الشيخ، وكتبت معلقة: "ألف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الحفل وتقديرك لينا وحبك للفن المصري نورت مصر".



وأضافت: "وألف شكر لوزيرة الثقافة المصرية الأستاذة نفين الكيلاني على التعاون ده، دي حاجة تفرح، ألف شكر للجميع كانت ليلة جميلة".



يذكر أن حفل "ليال سعودية مصرية، يأتي بعد أن أعلن تركي آل الشيخ عن دعمه للسينما المصرية بمبلغ 4 مليارات جنيه، بتدشين صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، في إطار التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .