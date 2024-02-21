انت الأن تتابع خبر وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نقابة الفنانين مساء الثلاثاء، وفاة الفنانة ثناء دبسي زوجة الفنان سليم صبري، ووالدة الفنانة يارا صبري.



فقد رحلت دبسي عن عالمنا بعد تعرّضها لأزمة صحية في العاصمة دمشق عن عمر ناهز 83 عاما.



كما انهالت كلمات الرثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نعاها فنانون سوريون ومخرجون أيضاً بينهم أمل عرفة وباسم السلكا.



وللراحلة مسيرة فنية طويلة، إذ ولدت ثناء في حلب، وبدأت مشوارها الفني أواسط خمسينيات القرن الماضي.



كما شاركت ثناء مع أختها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.



وكانت من أوائل الفّنانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة .