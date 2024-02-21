تعرف على شخصية خالد الصاوي في مسلسل "صدفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسل "صدفة "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، ويجسد خلال الأحداث دور مصفف شعر يتعرف على ريهام حجاج خلال ويتحدث بينهما العديد من المواقف.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

نجوم فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

يذكر ان آخر أعمال خالد الصاوي فيلم ليه تعيشها لوحدك وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وهو بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، رؤى شانوحة، فاطمة عادل، وخاضت خبيرة التجميل أمينة شلباية لأول مرة تجربة التمثيل وقدمت خلاله دور والدة سلمى أبو ضيف وطليقة خالد الصاوي.

أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك”



فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية، مثل الوحدة، وآثار الطفولة في الحاضر، ودور الأسرة في تنئشة الأجيال، بجانب العلاقات العاطفية وفارق السن بين الطرفين المتجاوز 20 عامًا.