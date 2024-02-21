نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كلاسيكية.. درة تُبهر جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة درة

و ظهرت الفنانة درة بإطلالة كلاسيكية من الزمن الجميل، وقد ارتدت العديد ملابس تليق بجمالها الساحر ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة الشعر المموج وجعلته منسدلًا على كتفها ووضعت ميك أب هادئ يليق بهذه الإطلالة الجذابة الأنيقة التي نالت إعجاب الكثير من جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني.



و كتبت الفنانة درة على الصور: "دائمًا أشعر أنّي انتمي لهذا الزمن"، حيث شاركت مع الصور أغنية "أهواك" للفنان عبد الحليم حافظ من ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد، وحازت الصور على الكثير من التعليقات الجميلة الممزوجة بحب الجمهور للفنانة درة وإطلالتها وأعمالها.

آخر أعمال الفنانة درة

يذكر أن آخر أعمال درة الفنية هو مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقم عمل مسلسل "الأجهر"

شارك في بطولة مسلسل "الأجهر" الكثير من النجوم وأبرزهم الفنان عمرو سعد وجسد خلاله شخصية "يوسف"، وظهرت درة بشخصية "نهلة"، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد وآخرين، ويعد المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.