نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يكشف خضوعه لـ 7 عمليات جراحية بسبب The Expendables في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم سيلفستر ستالون عن خضوعه لـ 7 عمليات جراحية خطيرة بسبب مشاركته في بطولة أفلام The Expendables التي نتج عنها تعرضه لضرر في منطقة الضهر.

ووفق ديلي ميل، قال ستالون أن تصويره لمشاهد الحركة والقتال تسبب له في أضرار جسدية بالغة إحتاج بسببها الخضوع لعمليات جراحية.

ويستعد نجم الأكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من إخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

تعويض الاخفاق

ويأتي هذ التعاون بعد أن سبق وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الإيرادات عند طرحه للعرض رسميًا، وهو ما حدث بالفعل، ما أدى لعدم استمرار الفيلم لفترة طويلة بصالات العرض.

عودة Cliffhanger

و يشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد إنتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الانتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد إنتاجها من فيلم ستكون من انتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.