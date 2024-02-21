أحمد داش يتحدث عن شخصيته في مسلسل "مسار إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان أحمد داش عن شخصيته في مسلسل "مسار إجباري "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية له على شخصيته في المسلسل لا تشبه وأنها ليست شريرة خلال أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري



ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل مسار إجباري



مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ومن ناحية أخرى، يواصل في الفترة الحالية التحضير لفيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة ويشارك فيه أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، طه دسوقي وآخرين، وايضا يواصل داش في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد سوف يتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة القادمة، وعُرض لـ داش مؤخرًا فيلم هارلي، بطولة محمد رمضان تأليف تأليف وإخراج محمد سمير، وشارك فيه مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، حسني شتا، حازم إيهاب وآخرين ولم يحقق العمل النجاح المتوقع فضلًا على أنه عرض بعد تقديم رمضان مسلسل جعفر العمدة، وقد اكتفى بتحقيق ايرادات اقتربت من 35 مليون جنية فقط.



آخر أعمال أحمد داش



ويذكرأن أحمد داش عُرض له مؤخرًا مسلسل بطن الحوت، والذي شارك فيه كضيف شرف وكان من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، بسمة، سماح أنور، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أحمد فهمي وآخرين، وشارك داش في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منهم جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وشارك في العمل زينة، مي كساب، هاله صدقي، جوري بكر، أحمد فهيم، منة فضالي، منذر رياحنة، قدم مسلسل الصندوق، الذي دارت أحداثه في 15 حلقة، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، وشارك فيه كل من هدى المفتي، كريم سرور وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم ريهام عبدالغفور.