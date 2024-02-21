انت الأن تتابع خبر عاجل.. محمد رمضان في قبضة الأمن بسبب هذا الحكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلم الفنان محمد رمضان نفسه صباح اليوم الأربعاء إلى مركز شرطة قسم شرطة الجيزة، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

وتنظر محكمة جنوب الجيزة اليوم الأربعاء معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه، حيث يطالب رمضان بإلغاء الحكم أو وقف تنفيذه.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بحبس رمضان لمدة عام، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، عندما نشر رمضان فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه أحد البنوك بـ “التلاعب” في حساباته.

ورفع البنك دعوى قضائية ضد رمضان، اتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة، وتشويه سمعة البنك، وقضت محكمة جنح أول الشيخ زايد بحبس رمضان لمدة عام مع الشغل والنفاذ.

واستأنف رمضان على الحكم، لكن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم الحبس.

ويُعدّ هذا الحكم هو الأول من نوعه ضد فنان مصري بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.