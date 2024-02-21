انت الأن تتابع خبر الموت يفجع المخرجة ساندرا نشأت في أعز الناس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت أنطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض حيث كانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة وتدهورت حالتها الصحية، وشارك عدد كبير من نجوم الفن في العزاء الذي أقيم أمس الثلاثاء في كنيسة مريم سيدة السلام في منطقة جاردن سيتي.

وفاة والدة ساندرا نشأت

أعلن خبر الوفاة المنتج الفني هاني عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وكتب، : “انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت، وجرى تشييع جثمانها من كنيسة القديس كيرلس بمنطقة مصر الجديدة.

عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء منهم: إلهام شاهين وريهام عبد الغفور وماجد الكدواني وعمرو سعد ومحمد رجب وعمرو يوسف وكندة علوش وكارول سماحة ودنيا عبد العزيز والمنتج الفني هاني عبدالله وحرمه والإعلامي محمود سعد وأحمد شاكر عبد اللطيف والمنتج نصر محروس ونهال عنبر ونجلها المخرج الشاب كريم الحسيني .

نقابة المهن السينمائية

نعت نقابة المهن السينمائية في بيان والدة المخرجة ساندرا نشأت : ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت في وفاة السيدة والدتها ، و تقدم النقابة خالص العزاء للاسرة فى مصابهم الأليم داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته.

مالا تعرفه عن ساندرا نشأت

مخرجة مصرية ،ولدت في 2 فبراير 1970 ، حاصلة على بكالوريوس «المعهد العالي للسينما» قسم الإخراج عام 1992 وليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1993، أول أعمالها الروائية القصيرة فيلم أخر شتا، أول أعمالها الروائية الطويلة فهو فيلم مبروك وبلبل عام 1996 للفنان يحيى الفخراني، ثم قدمت بعد ذلك فيلم ليه خلتني أحبك عام 1999 بطولة كريم عبد العزيز ومنى زكي والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيراً، وايضًا فيلمها الثالث حرامية في كي جي تو ،ومن الجدير بالذكر أن لها أيضًا تجارب في مجال الفيديو كليب أبرزها أغنية «فاكرك يا ناسيني» للمغني محمد فؤاد، أغنية «لماذا» للمغنية غادة رجب.

من هو زوج ساندرا؟