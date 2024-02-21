نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية يوم 26 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

اعتذار مدحت صالح عن مسلسل “ابن حرام”

وكان الفنان مدحت صالح، قد أعلن أمس اعتذاره عن عدم قبوله تقديم دور البطولة، في مسلسل “ابن حرام”، مع الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال عام 2024.

وكشف الفنان مدحت صالح، سبب اعتذاره عن عدم قبول البطولة بمسلسل ابن حرام مع الفنانة رانيا يوسف، من خلال منشور عبره حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب: اعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل ابن حرام لضيق الوقت بسبب ارتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية، ويتمنى كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل.

أبطال مسلسل" ابن حرام"



العمل من بطولة رانيا يوسف، وخالد زكي، ويشارك فيه نواليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس، وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري، وكان من المفترض مشاركة الفنان مدحت صالح في البطولة مع الفنانة رانيا يوسف ولكنه اعتذر بسبب انشغاله بإحياء الحفلات الغنائية.

أحدث أعمال مدحت صالح مسلسل" وبينا ميعاد 2"

ويعرض حاليًا للفنان مدحت صالح مسلسل بعنوان وبينا معاد 2، ويشاركه في البطولة الفنان صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، منهم: بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، نادية رشاد، أسامة الهادي، أيه سليم، بوسف الكدواني، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إطا اجتماعي حيث بعد أن تُوجت علاقة (حسن) و(نادية) بالزواج؛ تتواصل رحلة التحديات التي يخوضانها مع أولادهما، حيث أن لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها.

آخر أغاني مدحت صالح



وفي سياق آخر، تعد آخر أغاني مدحت صالح الذي طرحها على موقع الصور والفيديوهات يوتيوب هي أغنية حمايا العزيز، والأغنية طرحت منذ 4 شهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان محمد الحلفاوي وتوزيع أسامة كمال.