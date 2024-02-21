نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 علي قناة mbc مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترقب المسلمون حلول شهر رمضان المبارك، ويترقب عدد كبير منهم معرفة أهم مسلسلات رمضان 2024 علي قناة mbc، كما يرغب العديد من الأشخاص بالاستمتاع بالدراما المصرية المتنوعة خلال هذا الشهر الكريم لذلك مع اقتراب رمضان يتم الإعلان على جميع القنوات وقائمة المسلسلات التي سوف تعرض خلال هذا العام.

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 علي قناة mbc مصر

العديد من محبي القنوات mbc يبحثون عن قائمة المسلسلات رمضان 2024 وتقديمها مجموعة متنوعة من الفنانين الكبار والنجوم، حيث يكون بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو يكون موعد عرض الكثير من المسلسلات الدرامية الرمضانية الشهرية على قناة mbc، وهي تعد إحدى أفضل القنوات الفضائية لتقديم البرامج الجديدة كما تأتي قائمة المسلسلات التي ستعرض على قناة mbc كالآتي:

يعرض مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.

يتم عرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

ويعرض مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتميز بأدوار بطولة الفنانة نور اللبنانية والفنان ياسر جلال.

يتم عرض مسلسل جري الوحوش بطولة الفنان نضال الشافعي.

ويعرض مسلسل دون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي.

يتم عرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ويعرض مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد طاش.

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.

يعرض مسلسل الأفوكادو بطولة الفنانة مي عمر.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الذي يقدمه بطولة الفنان الكبير خالد النبوي.

يعرض مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم.

كما يعرض مسلسل عتبات البهجة الذي يقدمه الممثل القدير يحيى الفخراني.

ويتم أثناء الإفطار عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي

تردد قناة mbc مصر على عرب سات

قناة mbc مصر تعمل بشكل مجاني دون الحاجة الاشتراك وهي تكون ضمن مجموعة mbc الشهيرة، والآن إليك رموز التنزيل التالية:

تردد قناة mbc على النايل سات

أولا تردد على رمز: 11470.

بعد ذلك معدل الترميز هو: 27500.

أما يكون معدل الاستقطاب: رأسي.

ومعامل التصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة mbc على عرب سات

أولا التردد على رمز: 11559.

بعد ذلك معدل الترميز هو: 27500.

أما يكون معدل الاستقطاب: رأسي.

ومعامل التصحيح الخطأ: 5/6.