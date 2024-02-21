نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح اللقطات الترويجية الأولى لمسلسل A Cruel Love: The Ruth Ellis Story في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شبكة التليفزيون البريطانية ITV الصورة الترويجية الأولى للعمل الدرامي الجديد عن السيدة البريطانية "روث إيليس"، الذي تجسد به دور البطولة الممثلة الشابة لوسي بيونتون.

آخر سيدة خضعت لعملية الإعدام شنقًا

ونقل ديد لاين الصورة الترويجية للمسلسل، الذي يروي قصة آخر سيدة خضعت لعملية الإعدام شنقًا في تاريخ بريطانيا، ويطرح بعنوان A Cruel Love: The Ruth Ellis Story.

وكانت قد ظهرت الممثلة المرشحة سابقًا للاوسكار لوسي بيونتون في الإطلالة الأولى لها من موقع تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي تجسد به شخصية آخر سيدة يطبق بها حكم الاعدام شنقا في بريطانيا عام 1955.

عمل جديد مميز

ويأتي الفيلم الجديد الغير معلن عن عنوانه، ضمن سلسلة اعمال سينمائية قدمتها لوسي مؤخرا، كان آخرها فيلم The Pale Blue Eye مع النجم كريستيان بيل.

هذا الفيلم كان أحدث الأعمال السينمائية للنجم الكبير كريستيان بيل، وهو فيلم اثارة ورعب امريكي من اخراج سكوت كوبر.

الفيلم من إنتاج وتوزيع منصة نتفليكس، ويشارك في بطولته، مجموعة مميزة من نجوم هوليوود ومنهم جييان أندرسون نجمة سلسلة أفلام "إكس فايلز"، التي تجسد في هذا الفيلم شخصية باسم جوليا ماركس، والفنان الشاب هاري لوتي، وفريد هيكينجر الذي يجسد شخصية باسم هيشنجر.

الفيلم ضم أيضًا في بطولته الممثل الشاب هاري ميلينج، الشهير بظهوره ضمن أبطال أفلام هاري بوتر، التي جسد بها شخصية "دادلي دورسلي"، المتنمر المنتمي لأسرة هاري بوتر.

ومشاركته في الفيلم تعكس كيف تغيرت ملامحه منذ الوقت الذي ظهر به ضمن أبطال فيلم هاري بوتر، حين كان يكتسب زونًا زائدًا، فقده بالكامل في هذا الوقت ضمن تحضيراته لـ The Pale Blue Eye.