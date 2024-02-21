محمد رمضان يحضر جلسة معارضته مرتديًا كاب وسويت شيرت

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر الفنان محمد رمضان، منذ قليل لجلسة معارضته المقامة حاليًا في محكمة جنوب الجيزة على حكم حبسه سنة بتهمة نشره أخبار كاذبة ضد بنك شهير، ووصل مرتديًا كاب وسويت شيرت، وكان برفقته عددًا من محاميه.

وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد أصدرت مؤخرًا، قرارًا بحبس محمد رمضان سنة، في الدعوى القضائية التي قام برفعها أحد المحامين عليه واتهمه خلالها بترويجه أخبارًا كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نفى تلك الاتهامات التي وجهت إليه، مؤكدًا على أنه لم يقم بنشر أي أخبار كاذبة ضد البنك.

وتُعدّ هذه القضية من القضايا المثيرة للجدل التي واجهها محمد رمضان خلال مسيرته الفنية، وسوف تصدر المحكمة اليوم حكمها في تلك الجلسة.

أغنية “عربي”

وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرًا أغنية “عربي”، وكتب كلماتها بجانب محمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax،و التوزيع الموسيقيّ كان من نصيب مساري وScott Storch وMartin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضًا الميكس والماسترينج.