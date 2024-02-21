نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني فرحات ليالي سعودية مصرية تخلق تكامل وتعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الموسيقار هاني فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أولى الليالي السعودية المصرية التي أقيمت مؤخرًا بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وسط تواجد فني ضخم ودعم من هيئة الترفية والمستشار تركي آل الشيخ صاحب مبادرة التعاون الذي سيساهم في مزيد من الرقي والتقدم للفن العربي.

تصريحات هاني فرحات

وأكد هاني فرحات على أن مصر والسعودية بلد واحد وتعاونهما يقود العالم العربي لأعمال فنية عالمية لأنهما يمتلكان كل الأمكانيات، لافتًا أن المفاجآت ستكون كبيرة خلال الفترة القادمة في كافة المجالات الفنية.

هاني فرحات يتحدث عن مشاركته في حفل ليالي سعودية مصريه



وتابع هاني فرحات: شرف أن اتواجد في هذه الليلة علر المسرح مع محمد منير وما شاهدته في الليلة يبشر أننا سنقدم أعمالأ عالمية وشرفت أن محمد منير طلب مني أن أصعدمعه على المسرح لأنه النجم الإستثنائي وإصراره على الغناء رغم ظروفه الصحية وكسر يده صباح يوم الحفل يؤكد أن الجميع لدية رغبة في مواصلة العمل لإنجاز مشروعات فنية إستثنائية.