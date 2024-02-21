فجر الضمير أحدث إصدارات هيئة الكتاب من ترجمة سليم حسن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:25 مساءً - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب "فجر الضمير"، من تأليف "جيمس هنري برستد"، وترجمة سليم حسن، وتصدير ميسرة عبد الله حسين.

يتناول الكتاب خلاصة تجارب وأفكار "جيمس هنري برستد" عن نشوء الضمير الإنساني في مصر القديمة، باعتبارها مهدًا لإرثنا الخلقي، والاعتقاد في المسؤولية والجزاء، والذي انتشر منها للحضارة الإنسانية، فالعقيدة المصرية القديمة كانت هي العقيدة الوحيدة بين عقائد الشرق الأدنى القديم التي تؤمن بأن الإله يحاسب الناس على أعمالهم، ويزن قلوبهم بميزان العدل في محكمة الآخرة.

ويهدف مؤلف الكتاب إلى لفت نظر العالم إلى أهمية وضرورة البحث والتنقيب عن تاريخ الشرق القديم، ووضعه أمام أعين العالم، وتدوينه بصورة واضحة، حتى يكون وسيلة لمعرفة أصل الحضارة الحديثة.

ينقسم الكتاب إلى: "تصدير، مقدمة المعرب، تمهيد، مقدمة، إيضاح، إلى جانب 17 فصًلا"، وتحمل عناوين: "آلهة الطبيعة، إله الشمس، فجر المبادئ الأخلاقية، المجتمع الإنساني، العقيدة الشمسية، متون الأهرام، صعود فرعون إلى السماء، المذهب الشمسي والآخرة السماوية، نور الشمس والخضرة، السلوك والمسئولية، ظهور النظام الخلقي، انهيار المذهب المادي، الأنبياء الاجتماعيين الأوائل وفجر المسيحية (التبشير)، أقدم جهاد في سبيل العدالة الاجتماعية، إقبال عامة الشعب على اعتناق المعتقدات الملكية عن الآخرة، الحساب في الآخرة والسحر، السيادة العالمية وأقدم عقيدة للتوحيد، سقوط إخناتون، مصادر إرثنا الخلقي".