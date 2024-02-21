هبة حسن: هتابع "المعلم".. ومفيش حد بعد مصطفى شعبان يستاهل إن أجري وراه

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هبة حسن أنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني، وذلك بعد نجاحها في شخصية "أميرة"، التي قدمتها بمسلسل "بنات السباعي"، والذي عرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة أن شخصيتها خلاله أصعب من شخصية "أميرة"، وأن العمل من تأليف محمد إبراهيم.

تصريحات هبة حسن



وأعربت هبة حسن، عن سعادتها الكبيرة بتصدر مشهدها بمسلسل "بنات السباعي "التي اكتشفت فيه بأن زوجها قد تزوج عليها من امرأة أخرى للتريند، لافتة إلى أن مشهد انهيارها لم يكن مكتوبًا في السيناريو، وأنها وقت تصويره تخيلت أنها مكان أميرة.

هبة حسن: بعتبر نفسي من فانز مصطفى شعبان وبتمناله التوفيق السنة دي

وأكدت هبة حسن أنها تنوي متابعة مسلسل "المعلم"، لـ النجم مصطفي شعبان، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، مُضيفة:"منتظراه جدًا، لإني بعتبر نفسي من فانز مصطفى شعبان، وبتمناله التوفيق السنة دي".

هبة حسن تتحدث عن مصطفى شعبان

وأضافت: مصطفى شعبان ابن ناس ومحترم ومثقف، وأخلاقه عالية جدًا، بيعرف يتعامل مع كل الناس، استمتعت جدًا بالعمل معاه، وهى الأعمال المفضلة بالنسبة لي، واللكواليس معاه أكتر من رائعة، وعن سؤالها في سر إعجابها بـ مصطفي شعبان في بابا المجال قالت: "بطل العمل وما فيش حد يستاهل أجري وراه".

وقالت هبة حسن أنها ليس لديها أي مشاكل مع أصدقائها في الوسط الفني، وأنها في وهى في عمر 16 سنة تربت على يد كبار الأساتذة في الوسط الفني، وعملت مع النجوم يحيى الفخراني، حسين فهمي، نور الشريف، وجسدت دور ابنة لكل منهم، وأثروا فيها فنيًا وانسانيًا، وتعلمت منهم كيفية تعاملها مع زملائها في الوسط الفني، لافتة إلى أنها ليس لديها عداءات مع أي شخص في الوسط الفني.

وأضافت: "الحمد لله بحب كل زمايلي، ومبتمناش لحد أي حاجة وحشة خالص يارب يكرمهم كلهم ويكرمني معاهم لإن محدش بياخد من رزق حد ولا من نجاح حد ولا من نجومية حد.



وأكدت على أنها تبتعد عن المشاكل، قائلة: عمري ما عملت مشاكل مع حد، وعن خلافها مع الفنانة ريم البارودي، قالت:" معنديش مشكله معاها، ريم طيبة، لكن اتضايقت لما اتكلمت عليا بشكل مش حلو، مكنتش حابة إننا كزملاء يكون في بينا كده، زعلت منها لإني مغلطش فيها، أنا بحبها جدًا وبحب كل زملائي ومافيش في قلبي حاجة وحشة لحد".

هبة حسن تكشف عن رأيها في التريند

وكشفت هبة حسن عن رأيها فيمن يحاولون تصدر التريند دائمًا بخلافاتهم الشخصية على السوشيال ميديا، لافتة أن من يفعل ذلك يشتهر لفترة معينة، ثم ينساه الجمهور سريعًا، فالأفضل للفنان أن يشتهر بجودة أعماله.

وأضافت:" في فنانين أصلًا هم عايشين على التريند، شهرة من التريند وأعتقد أن ده مبيعش، أنا اتربيت على إيدين أساتذة كبار علموني يعني إيه فن، اعمل تريند بشغلك متعملش تريند على حساب سمعتك".

وأكدت هبة حسن على أنها تحرص دائمًا على اختيار أدوارها بدقة، لأن هدفها في المقام الأول هو تقديم فن راقي لإسعاد وإرضاء الجمهور.