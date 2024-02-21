فيلم بوب مارلي يتصدر قائمة شباك التذاكر الأمريكي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "بوب مارلي وان لاف" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حيث بلغت إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الماضية ما يقارب 27.7 مليون دولار، وفقًا لمصادر أجنبية مختصة.

ويعد هذا الأداء بداية مشجعة بالنسبة للفيلم الذي يستعرض حياة مغني الريغي الشهير.

وعلى الرغم من تلقيه مراجعات سلبية من النقاد، نجحت عروض الفيلم في جذب الجماهير إلى دور السينما. يُعزى هذا النجاح جزئيًا إلى التمثيل القوي للممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي جسّد شخصية المغني الجامايكي الأسطوري بوب مارلي، والذي حقق شهرة عالمية قبل وفاته في عام 1981 عن عمر يناهز 36 عامًا.

من بعده في الترتيب جاء فيلم Madame Webالذي أدى فشله على مستوى شباك التذاكر، لتراجع شركة سوني المنتجة للفيلم عن خططها للعمل على أجزاء أخرى قادمة من العمل.

ووفق ديلي ميل، الإيرادات المتواضعة التي حققها الفيلم في شباك التذاكر دفعت سوني للتراجع عن خطط العمل على سلسلة أجزء من هذا الفيلم النسائي.

جاء أول رد فعل من داكوتا جونسون حول ردود الفعل الناقدة لفيلمها الجديد Madame Webb صادمة، حيث اعترفت بأنها لم تشاهد الفيلم حتى الآن.

ذلك بعد أن وجه سؤالًا لداكوتا حول رأها فيما جاء في ردود فعل النقاد السلبية على الفيلم المطروح ضمن عالم أفلام سبايدر مان.

تفاصيل عن الفيلم

والنسخة الجديدة من الفيلم، هي نسخة معادة من عمل سينمائي حمل العنوان نفسه طرح في عام 2000.

والنسخة الجديدة من الفيلم، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، بجانب شون بن وداكوتا جونسون، هم نجمة أفلام حرب النجوم ديزي ريدلي، وماركز آي جونزاليس.

مشاريع قادمة

وحاليًا، تواصل النجمة داكوتا جونسون تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشتق أحداثه من عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة عدد من أبطال العمل.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.