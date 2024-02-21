عمرو دياب يحيي حفل عيد الفطر في الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - يحيي النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا، في مدينة الجونة، وذلك في أولى أيام عيد الفطر، وتحديدًا يوم ١٠ مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

حفل عمرو دياب في أولى أيام عيد الفطر

ونشرت حسابات الفنان الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر للحفل الذي سيقام في أولى أيام عيد الفطر المبارك.

حفل عمرو دياب في المنارة

ومن ناحية أخرى أحيا الفنان عمرو دياب مؤخرًا حفلًا كبيرًا في المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غير مسبوق حيث يعد الأضخم في المنطقة، وقدم عمرو دياب خلاله عددا من اغنيات البومه الجديد "مكانك" ومنها “ياقمر، مبتغيبش، متتعوضش، الكلام ليك انت، ومعرفش حد بالاسم ده”.

عمرو دياب يشارك في حفل الليالي السعودية المصرية

يذكر أن عمرو دياب شارك في أولى ليالي السعودية المصرية وظهر في مجموعة فيديوهات وهو يتفاعل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بالغناء ومسنجم كثيرا مع الاغاني التي تقدم.

وحضر حفل ليالي سعودية مصرية كلًا من النجوم يسرا، عمرو دياب، عمرو مصطفى، رامي جمال، رامي صبري، منة شلبي، ليلى علوي، مي عز الدين، الهام شاهين، هالة صدقي، أحمد موسى، عمرو اديب، لميس الحديدي، منى الشاذلي، إسعاد يونس، هاني شنودة، هبة مجدي، أحمد زاهر، ونخبة من نجوم الفن الآخرين.