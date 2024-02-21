نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف عريبي يكشف موعد طرح فيلم "الغربان" لعمرو سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على قدمًا وساق يقوم المخرج ياسين حسن بتصوير أحداث فيلمه الجديد “الغربان” والذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، من أجل محاولة إنهاء تصويره قبل انطلاق شهر رمضان المقبل والدخول في أجازة موسم عيد الفطر.

تفاصيل تصوير فيلم الغربان

وأكد سيف عريبي منتج العمل في بيان صحفي، أن العمل يعد واحدًا من أضخم انتاجات السينما العربية على مر السنين، لما فيه من تفاصيل مميزة من أدوات تصوير وامكان تصوير ومشاركة نجوم كبار خلال أحداث العمل.

وأشار عريبي، أن العمل تم تصويره في ثلاثه دول مختلفة بواقع ثلاثه قارات وهما مصر بإفريقيا والإمارات وتحديد امارة ابو ظبي في أسيا، وتم السفر إلى أوروبا للتصوير في مدينة موسكو الروسية، ليكون العمل متنوع ومتناغم لأعين المشاهد خلال متابعته سينمائيًا.

التعاون بين المنتج سيف عريبي وعمرو سعد

وعبر سيف عريبي عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو سعد الذي يقدم دور بطولة الفيلم بجانب عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى وجود عدد من ضيوف الشرف.

موعد انتهاء تصوير فيلم الغربان

وعن موعد الانتهاء من تصوير الفيلم وموعد عرضه قال عريبي:"الفيلم من المنتظر الانتهاء من تصويره خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يتبقى له اسبوعين وينتهي تصويره تمامًا ليدخل مخرجه في مراحل الجرافيك والمونتاج، على ان يتم عرضه في صيف 2024".

أبطال وقصة فيلم الغربان

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.

فيلم "الغربان" من بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وغيرهم نخبة من النجوم. ومن إخراج ياسين حسن.