نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. طرح بوستر مسلسل "تل الراهب" لمحمد رياض وأيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة بوستر مسلسل “تل الراهب” بطولة محمد رياض وأيتن عامر، وشملت البوسترات جميع أبطال العمل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

طارق عبدالعزيز يظهر في مسلسل تل الراهب

ويُعد المسلسل من آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ويقدم خلاله دورًا محوريًا ضمن السياق الدرامي للعمل.

أحداث مسلسل تل الراهب

تدور أحداث "تل الراهب" في إطار اجتماعي مشوق، حيث يكشف على مدار 30 حلقة تفاصيل مثيرة خاصة بجميع أبطال العمل، وهو من إنتاج سمير عبد الباسط وبلال صبري، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، ويعرض على قناة المحور.

نجوم مسلسل تل الراهب

مسلسل “تل الراهب” بطولة محمد رياض، أيتن عامر، دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، ولبنى ونس، وعماد رشاد ووائل متولي.

يُشارك في المسلسل أيضًا مجموعة من الوجوه الجديدة، منهم بوسي شاهين ونور أبو البيه وهيا الشبراوي وصلاح دوشه، والأطفال حبيبة علي وجواه العطار.