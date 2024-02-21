رمضان 2024.. تفاصيل التعاون الأول بين هشام ماجد وأسماء جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة أسماء جلال لأول مرة في بطولة مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

أحداث مسلسل أشغال شقة

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

كواليس تصوير أشغال شقة بين أسماء جلال وهشام ماجد

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

هشام ماجد ينتظر عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

من ناحية أخرى ينتظر هشام ماجد عرض فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وتشارك في البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.