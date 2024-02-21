بفستان أسود ساحر.. هكذا أطلت ريم مصطفى في حفل "ليالي مصرية سعودية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أبرزت النجمة ريم مصطفى، إطلالتها في حفل "ليالي مصرية سعودية" الذى أقيم يوم الأحد الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، وأحيا الحفل كلًا من ماجد المهندس، محمد منير وشيرين عبد الوهاب، حيث ظهرت ريم في الحفل بفستان أسود أنيق، ونشرت ريم مصطفى الصور على حسابها بموقع انستجرام.

حفل ليالي السعودية المصرية

وحضر الحفل لفيف من الفنانين وصناع الموسيقى أبرزهم أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو دياب، كريم عبد العزيز، نادية الجندى، محمد فؤاد، منة شلبى، غادة عادل، أكرم حسنى، إسعاد يونس، يسرا، ليلى علوى، إلهام شاهين، آمال ماهر، محمد ثروت، هبة مجدي وزوجها محمد محسن، خالد الصاوى، جومانا مراد، أحمد فهمى، آسر ياسين، شيكو هيثم شاكر وعدد كبير من الفنانين.

ريم مصطفى تنتظر فيلم أهل الكهف

وتنتظر ريم مصطفى عرض فيلم "أهل الكهف" في موسم صيف 2024 السينمائى بعدما طرح صناعه البوسترات الدعائية والإعلان عن موعد طرحه في دور العرض، حيث انتهت من تصويره العام الماضى، وتجسد خلال أحداثه شخصية جارية تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مسارًا.

نجوم فيلم أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال ريم مصطفى

يذكر أن ريم مصطفى قدمت في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، وعدد آخر من الفنانين.