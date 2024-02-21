فن ومشاهير

إيمي سمير غانم: " أنا طفلة في مشاكلي مع حسن وهو اللي بيلم"

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم عن طريقة حل مشاكلهم الزوجية خصوصًا أثناء تصوير عمل فني مشترك بينهم. 

 

طرق حل المشاكل الزوجية بين ايمي سمير غانم وحسن الرداد 


وأكد الثنائي خلال لقائهما مع برنامج سينماتك المذاع على قناة sbc السعودية أنه عادةً ما تحدث تلك المشاكل أثناء التصوير.

 

وقال حسن الرداد: "والله بيحصل وساعات بيبقى احنا الاتنين دماغنا مزرجنة وكمان شغالين مع بعض حاجة كوميدي فبتبقى صعبة إنك تتخانق مع مراتك وبعدين تنزل تشتغل معاها لدرجة إن كل واحد فينا بيروح التصوير بعربيته".
 

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وأكدت إيمي سمير غانم أن الرداد هو من يبادر بحل المشاكل دائما وقالت: "بيحصل كتير نتخانق قبل الشغل بينا بس اللي بيلم حسن لأن أنا طفلة أوي وممكن أبقى تافهة على حاجة مش صح فبيسيبني يومين كده ميكلمنيش وبعد كده يلم الدنيا لأني مش هعرف أعمل زيه".
 

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تكريم إيمي سمير غانم وحسن الرداد في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 

 

يذكر أنه تم مؤخرًا تكريم كلًا من إيمي سمير غانم وحسن الرداد في افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وذلك خلال احتفال المهرجان بمئوية الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس كونهم نموذجًا نجاحًا في تقديم الأعمال الكوميدية. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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